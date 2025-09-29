 

О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА

Понедельник, 29 сентября 2025
Сухум. 29 сентября 2025. Абхазия-Информ. Министр туризма Абхазии Астамур Логуа проинформировал о ходе реализации поручений Президента, данных 27 августа.

Ключевые направления работы:

Модернизация дорог и благоустройство

Одним из приоритетов является благоустройство территорий и модернизация дорог, ведущих к популярным туристическим объектам. Активные работы ведутся в восточной части республики и в Сухумском районе.

«С точки зрения протяженности дорог, которые нужно делать, у нас уже все известно. Будем работать со строительными компаниями, чтобы руководству страны в кратчайшие сроки предоставить эту информацию», – отметил Логуа.

Единый реестр и классификация отелей

Министерство туризма совместно с Министерством по налогам и сборам работает над созданием единого реестра объектов размещения. Планируется, что документ будет представлен в Кабмин в течение ближайшего месяца.

Параллельно ведется разработка положений о классификации отелей. Для этого в действующий закон «О туризме» планируется внести соответствующие поправки.

«Положение разрабатывается нашими специалистами, мы очень надеемся на поддержку российских коллег, так как они тоже недавно провели классификацию отелей. С их поддержкой обязательно уложимся в эти сроки», – подчеркнул министр.

Новая концепция развития туризма

Ведомство анализирует предыдущие программы и готовит новые предложения, уделяя особое внимание развитию горного туризма.

Последнее изменение Понедельник, 29 сентября 2025 13:54

