О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА
Сухум. 29 сентября 2025. Абхазия-Информ. Министр туризма Абхазии Астамур Логуа проинформировал о ходе реализации поручений Президента, данных 27 августа.
Ключевые направления работы:
Модернизация дорог и благоустройство
Одним из приоритетов является благоустройство территорий и модернизация дорог, ведущих к популярным туристическим объектам. Активные работы ведутся в восточной части республики и в Сухумском районе.
«С точки зрения протяженности дорог, которые нужно делать, у нас уже все известно. Будем работать со строительными компаниями, чтобы руководству страны в кратчайшие сроки предоставить эту информацию», – отметил Логуа.
Единый реестр и классификация отелей
Министерство туризма совместно с Министерством по налогам и сборам работает над созданием единого реестра объектов размещения. Планируется, что документ будет представлен в Кабмин в течение ближайшего месяца.
Параллельно ведется разработка положений о классификации отелей. Для этого в действующий закон «О туризме» планируется внести соответствующие поправки.
«Положение разрабатывается нашими специалистами, мы очень надеемся на поддержку российских коллег, так как они тоже недавно провели классификацию отелей. С их поддержкой обязательно уложимся в эти сроки», – подчеркнул министр.
Новая концепция развития туризма
Ведомство анализирует предыдущие программы и готовит новые предложения, уделяя особое внимание развитию горного туризма.
Последнее от Super User
- ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
- ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, ПРИУРОЧЕННОЕ К 32-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
- ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ НОВОЙ ПЛАТФОРМЫ ОНЛАЙН БРОНИРОВАНИЯ
- В СУХУМЕ СОСТОЯЛСЯ ПОКАЗ ФИЛЬМА «30 ЛЕТ СПУСТЯ»
- ТПП АБХАЗИИ УКРЕПЛЯЕТ СВЯЗИ С ВЕДУЩИМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РЕГИОНОМ КИТАЯ