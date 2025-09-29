ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ НОВОЙ ПЛАТФОРМЫ ОНЛАЙН БРОНИРОВАНИЯ
Сухум. 29 сентября 2025. Абхазия-Информ. В День туризма в Министерстве туризма Республики Абхазия состоялось подписание соглашения о разработке новой платформы онлайн-бронирования для объектов размещения. В церемонии принял участие министр туризма Астамур Логуа, а инициатором проекта выступила Ассоциация отельеров и рестораторов Абхазии.
Новая система направлена на обеспечение технологического суверенитета и повышение конкурентоспособности туристической отрасли. Она позволит гостиницам и другим объектам размещения эффективнее управлять своей деятельностью, а гостям Республики – получать удобный и современный сервис.