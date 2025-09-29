ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, ПРИУРОЧЕННОЕ К 32-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
Новости Понедельник, 29 сентября 2025 13:57
Сухум. 29 сентября 2025. Абхазия-Информ. В Министерстве обороны прошло торжественное собрание, посвященное Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Министр обороны Владимир Ануа поздравил ветеранов, личный состав Вооруженных сил с праздником Победы.
За отличные показатели в служебной деятельности, ряду военнослужащих были присвоены очередные воинские звания.
Решением министра обороны военнослужащие и военные пенсионеры – ветераны Отечественной войны народа Абхазии были поощрены денежной премией.
Завершилось торжественное собрание праздничным концертом в честь Дня Победы.