ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Сухум. 29 сентября 2025. Абхазия-Информ . Премьер-министр Абхазии Владимир Делба принял делегацию Республики Южная Осетия во главе с председателем правительства Константином Джуссоевым. Делегация прибыла в Сухум для участия в праздновании Дня Победы и Независимости Абхазии.

«Очень символично, что вы и ваша большая команда прибыли, чтобы отметить с нами наш главный праздник – День Победы. Наши братские народы помнят и чтят каждый день, прожитый во время войны. Замечательно, что сложилась традиция ездить друг к другу на подобные праздники и поздравлять наши народы. Всего 10 дней назад наша делегация во главе с президентом участвовала в праздновании 35-летия провозглашения Республики Южная Осетия. Это был очень символичный праздник. Мы видели, как люди любят свою землю и понимают, какой ценой им достались свобода и независимость», – сказал Владимир Делба.

Премьер-министр назвал очень важными соглашения, подписанные между Абхазией и Южной Осетией на полях Первого международного экономического форума в Цхинвале.

«Мы подписали, на наш взгляд, важнейший документ – соглашение о режиме торговли товарами, который даст дополнительный импульс взаимодействию между нашими странами», – отметил премьер-министр.

Константин Джуссоев поблагодарил за прием.

«Мы приехали, чтобы быть рядом с вами в эти праздничные дни. Отношения между наши народами сложились давно. Я убежден, что и дальше они будут развиваться и углубляться», – сказал председатель Правительства Южной Осетии.