 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Январь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Новости Понедельник, 29 сентября 2025 13:59
Оцените материал
(0 голосов)
ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Сухум. 29 сентября 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Владимир Делба принял делегацию Республики Южная Осетия во главе с председателем правительства Константином Джуссоевым. Делегация прибыла в Сухум для участия в праздновании Дня Победы и Независимости Абхазии.

«Очень символично, что вы и ваша большая команда прибыли, чтобы отметить с нами наш главный праздник – День Победы. Наши братские народы помнят и чтят каждый день, прожитый во время войны. Замечательно, что сложилась традиция ездить друг к другу на подобные праздники и поздравлять наши народы. Всего 10 дней назад наша делегация во главе с президентом участвовала в праздновании 35-летия провозглашения Республики Южная Осетия. Это был очень символичный праздник. Мы видели, как люди любят свою землю и понимают, какой ценой им достались свобода и независимость», – сказал Владимир Делба.

Премьер-министр назвал очень важными соглашения, подписанные между Абхазией и Южной Осетией на полях Первого международного экономического форума в Цхинвале.

«Мы подписали, на наш взгляд, важнейший документ – соглашение о режиме торговли товарами, который даст дополнительный импульс взаимодействию между нашими странами», – отметил премьер-министр.

Константин Джуссоев поблагодарил за прием.

«Мы приехали, чтобы быть рядом с вами в эти праздничные дни. Отношения между наши народами сложились давно. Я убежден, что и дальше они будут развиваться и углубляться», – сказал председатель Правительства Южной Осетии.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 29 сентября 2025 14:03

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, ПРИУРОЧЕННОЕ К 32-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.