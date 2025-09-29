ПЕРВОКУРСНИКИ ВШМ МВД ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ

Сухум. 29 сентября 2025. Абхазия-Информ . Первокурсники Высшей школы милиции Министерства внутренних дел Республики Абхазия торжественно приняли присягу сотрудника органов внутренних дел. Принятие присяги – знаменательное и ответственное событие в жизни каждого будущего милиционера. С этого момента на курсанта возлагаются обязанности представителя государственной власти в деле охраны общественного порядка и борьбы с преступностью.

С торжественной речью к курсантам обратился вице-премьер, министр внутренних дел Республики Абхазия Роберт Киут. Он поздравил первокурсников с этим важным шагом и пожелал им стойкости, чести и верности избранному пути.

Дав клятву служить народу, Родине и закону, курсант становится полноправным сотрудником органов внутренних дел. Отныне только его поступки и профессионализм будут определять заслуженный авторитет и поднимать престиж высокого звания – сотрудника милиции.

Об этом сообщает сайт МВД.