ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ ТАТАРСТАНА ПОСЕТИЛА АБХАЗИЮ В РАМКАХ ТУРНИРА ПО СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ

Новости Понедельник, 29 сентября 2025 14:30
Сухум. 29 сентября 2025. Абхазия-Информ. В стрелковом спортивном комплексе «ГОРА» в селе Адзюбжа состоялся Открытый турнир по стендовой стрельбе, посвященный Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 годов.

В рамках мероприятия Абхазию посетила делегация из Республики Татарстан во главе с президентом Федерации пулевой и стендовой стрельбы Татарстана Сергеем Деминым. Гости провели встречу с руководством абхазской Федерации, ознакомились с возможностями ССК «ГОРА» и обсудили перспективы сотрудничества.

Особое внимание уделили вопросам организации совместных спортивных мероприятий, обмена опытом и предоставления методической помощи.

Заместитель председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Абхазии Беслан Карчава отметил: «Визит делегации из Татарстана имеет большое значение для развития стрелкового спорта в нашей республике. Мы рассчитываем, что сотрудничество между нашими федерациями позволит вывести подготовку спортсменов на новый уровень, а также будет способствовать укреплению дружественных связей».

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 29 сентября 2025 14:32

