ДЕЛЕГАЦИЯ ТАТАРСТАНА ПОСЕТИЛА АБХАЗИЮ В РАМКАХ ТУРНИРА ПО СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ
Сухум. 29 сентября 2025. Абхазия-Информ. В стрелковом спортивном комплексе «ГОРА» в селе Адзюбжа состоялся Открытый турнир по стендовой стрельбе, посвященный Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 годов.
В рамках мероприятия Абхазию посетила делегация из Республики Татарстан во главе с президентом Федерации пулевой и стендовой стрельбы Татарстана Сергеем Деминым. Гости провели встречу с руководством абхазской Федерации, ознакомились с возможностями ССК «ГОРА» и обсудили перспективы сотрудничества.
Особое внимание уделили вопросам организации совместных спортивных мероприятий, обмена опытом и предоставления методической помощи.
Заместитель председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Абхазии Беслан Карчава отметил: «Визит делегации из Татарстана имеет большое значение для развития стрелкового спорта в нашей республике. Мы рассчитываем, что сотрудничество между нашими федерациями позволит вывести подготовку спортсменов на новый уровень, а также будет способствовать укреплению дружественных связей».
