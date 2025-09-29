РУСЛАН ЛАМЧАВА – ПОБЕДИТЕЛЬ В ТУРНИРЕ ПО СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ

Сухум. 29 сентября 2025. Абхазия-Информ . Определились победитель и призеры Открытого турнира по стендовой стрельбе, посвященного Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Первое место занял Руслан Ламчава, второе – Давид Мушба, третье – Адгур Мушба.

Соревнования прошли на базе спортивно-стрелкового комплекса «ГОРА» в селе Адзюбжа. Организаторами выступили Госкомитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорта совместно с Федерацией стрельбы Абхазии. В турнире приняли участие 26 спортсменов – ветеранов и любителей стрелкового спорта. Участники соревновались в дисциплине «Круглый стенд» (Skeet).

В церемонии награждения победителей приняли участие заместитель председателя Госкомитета Беслан Карчава и президент Федерации пулевой и стендовой стрельбы Республики Татарстан Сергей Демин.