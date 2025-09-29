 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

РУСЛАН ЛАМЧАВА – ПОБЕДИТЕЛЬ В ТУРНИРЕ ПО СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ

РУСЛАН ЛАМЧАВА – ПОБЕДИТЕЛЬ В ТУРНИРЕ ПО СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ

Сухум. 29 сентября 2025. Абхазия-Информ. Определились победитель и призеры Открытого турнира по стендовой стрельбе, посвященного Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Первое место занял Руслан Ламчава, второе – Давид Мушба, третье – Адгур Мушба.

Соревнования прошли на базе спортивно-стрелкового комплекса «ГОРА» в селе Адзюбжа. Организаторами выступили Госкомитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорта совместно с Федерацией стрельбы Абхазии. В турнире приняли участие 26 спортсменов – ветеранов и любителей стрелкового спорта. Участники соревновались в дисциплине «Круглый стенд» (Skeet).

В церемонии награждения победителей приняли участие заместитель председателя Госкомитета Беслан Карчава и президент Федерации пулевой и стендовой стрельбы Республики Татарстан Сергей Демин.

ДЕЛЕГАЦИЯ ТАТАРСТАНА ПОСЕТИЛА АБХАЗИЮ В РАМКАХ ТУРНИРА ПО СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ В ГОСКОМИТЕТЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ФЕДЕРАЦИЙ СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЫ ТАТАРСТАНА И АБХАЗИИ
