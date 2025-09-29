В ГОСКОМИТЕТЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ФЕДЕРАЦИЙ СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЫ ТАТАРСТАНА И АБХАЗИИ

Сухум. 29 сентября 2025. Абхазия-Информ . В Госкомитете состоялась встреча с президентом Федерации пулевой и стендовой стрельбы Татарстана, мастером спорта СССР Сергеем Деминым и президентом Федерации стендовой стрельбы Абхазии Тариелом Бжания. В ней приняли участие зампредседателя Госкомитета Беслан Карчава, мастера спорта СССР по стендовой стрельбе Альберт Бадртдинов и Виктор Филиппов.

Вице-премьер – исполняющий обязанности председателя Госкомитета Таращ Хагба отметил: «Стендовая стрельба – новое направление для нашего ведомства в новейшей истории страны, но очень важное и перспективное. Вчера вы посетили наш клуб и соревнования по стендовой стрельбе, приняли участие в открытии турнира и в церемонии награждения победителей. Огромное спасибо за визит и теплое отношение. Казань по-настоящему в наших сердцах. В прошлом году мы участвовали в Играх стран БРИКС, и наши спортсмены завоевали одну золотую, одну серебряную и пять бронзовых медалей. Это большая честь и мощный стимул для дальнейшего развития спорта. Мы искренне благодарим Министерство спорта Татарстана, всех сотрудников и каждого, кто внес вклад в проведение этого значимого международного события. Стендовая стрельба – это наше общее дело и совместная задача. Мы должны сотрудничать, помогать и дополнять друг друга, чтобы вместе строить будущее».

В свою очередь Сергей Демин подчеркнул важность совместного развития: «Мы ни разу не сомневались, стоит ли нам приезжать. Стендовой стрельбой мы занимаемся столько, сколько себя помним, и хорошо ее знаем. Этот вид спорта непростой и требует серьезных вложений, но он технически интересен и прикладной. Мы рады, что ваша республика и ваш комитет уделяют внимание развитию этого спорта, и готовы развивать его вместе. Уже вчера мы посмотрели объекты для размещения и рассматриваем возможность привезти сюда своих спортсменов для тренировок и обмена опытом».

Президент Федерации стендовой стрельбы Абхазии Тариел Бжания отметил: «Вы практически первые профессионалы, которые занимаются стрельбой у нас на стенде. У нас все было на любительском уровне, и благодаря активному участнику Эрасту Квирая спорт вышел на новый уровень. Ваше присутствие придает нам уверенность, что мы можем достичь большего. Спасибо за оценку нашего вклада».

Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве, включая содействие в проведении чемпионатов, судейство и обмен опытом между спортсменами.