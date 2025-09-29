 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОБСУДИЛИ ПЛАН СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ РОСЭНЕРГОАТОМА И ВЕДОМСТВ РЕСПУБЛИКИ

Новости Понедельник, 29 сентября 2025 15:04
Оцените материал
(0 голосов)
ОБСУДИЛИ ПЛАН СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ РОСЭНЕРГОАТОМА И ВЕДОМСТВ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 29 сентября 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба встретился с генеральным директором Центра современных спортивных технологий Концерна Росэнергоатом Сергеем Фоминым. На встрече присутствовал президент Федерации баскетбола Абхазии Эраст Агумава.

Владимир Делба и Сергей Фомин обсудили план совместной работы Росэнергоатома и ведомств республики.

Сергей Фомин рассказал о проектах, реализуемых Росэнергоатомом совместно с Министерством просвещения, Госкомитетом по делам молодежи и спорта, Абхазским государственным университетом и поблагодарил правительство за поддержку в реализации проектов.

При поддержке центра в Абхазии проводятся спортивные мероприятия, открываются спортивные площадки, спортсмены и тренеры из Абхазии проходят повышение квалификации в вузах России, принимают участие в форумах и семинарах, как в России, так и в Абхазии.

Гендиректор центра рассказал, что в Ткуарчале при поддержке Росэнергоатома будут созданы шахматная и баскетбольная лиги. В молодежной лиге по спортивному программированию участвуют 35 детей из Ткуарчала. Всего около 200 детей из Ткуарчала занимаются в различных секциях.

Премьер-министр отметил важность проектов, реализуемых центром, и поблагодарил руководство Концерна Росэнергоатом за поддержку, оказываемую в воспитании молодежи Абхазии.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 29 сентября 2025 15:05

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗИЮ И НЕ ТОЛЬКО: НОВЫЕ ПРАВИЛА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ С ДЕТЬМИ ЛАША АШУБА ВСТРЕТИЛСЯ С ВДОВАМИ И МАТЕРЯМИ ПОГИБШИХ УЧАСТНИКОВ СВО ИЗ ДАГЕСТАНА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.