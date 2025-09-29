ОБСУДИЛИ ПЛАН СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ РОСЭНЕРГОАТОМА И ВЕДОМСТВ РЕСПУБЛИКИ
Сухум. 29 сентября 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба встретился с генеральным директором Центра современных спортивных технологий Концерна Росэнергоатом Сергеем Фоминым. На встрече присутствовал президент Федерации баскетбола Абхазии Эраст Агумава.
Владимир Делба и Сергей Фомин обсудили план совместной работы Росэнергоатома и ведомств республики.
Сергей Фомин рассказал о проектах, реализуемых Росэнергоатомом совместно с Министерством просвещения, Госкомитетом по делам молодежи и спорта, Абхазским государственным университетом и поблагодарил правительство за поддержку в реализации проектов.
При поддержке центра в Абхазии проводятся спортивные мероприятия, открываются спортивные площадки, спортсмены и тренеры из Абхазии проходят повышение квалификации в вузах России, принимают участие в форумах и семинарах, как в России, так и в Абхазии.
Гендиректор центра рассказал, что в Ткуарчале при поддержке Росэнергоатома будут созданы шахматная и баскетбольная лиги. В молодежной лиге по спортивному программированию участвуют 35 детей из Ткуарчала. Всего около 200 детей из Ткуарчала занимаются в различных секциях.
Премьер-министр отметил важность проектов, реализуемых центром, и поблагодарил руководство Концерна Росэнергоатом за поддержку, оказываемую в воспитании молодежи Абхазии.
Super User
