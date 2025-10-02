 

«РУСЛАЙН» СНИЗИЛА СТОИМОСТЬ АВИАБИЛЕТОВ ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА В СУХУМ

Новости Четверг, 02 октября 2025 20:06
«РУСЛАЙН» СНИЗИЛА СТОИМОСТЬ АВИАБИЛЕТОВ ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА В СУХУМ

Сухум. 2 октября 2025. Абхазия-Информ. Авиакомпания «РусЛайн» объявила о снижении тарифов на перелеты по направлению между Ханты-Мансийском и столицей Абхазии почти в три раза, до 11,1 тыс. рублей с багажом.

«Весь октябрь стоимость билетов туда-обратно с багажом до 10 кг составит от 11 127 рублей (с учетом всех сборов авиакомпании. Полеты выполняются на 50-местных канадских самолётах Bombardier CRJ100/200 дважды в неделю – по понедельникам и субботам. Время в пути – 6 часов 35 минут, включая техническую посадку в Саратове, которая займёт 40 минут», – говорится в сообщении.

Как уточнили в авиакомпании, полетная программа из столицы Югры в Абхазию завершится 18 октября. Она стартовала 28 июня.

