МОРСКОЙ РЕЙС «КОМЕТЫ» СОЧИ-СУХУМ ЗАКРЫЛСЯ СПУСТЯ МЕСЯЦ

Сухум. 2 октября 2025. Абхазия-Информ . Морская навигация между Сочи и Сухумом завершилась. Как рассказали Ассоциации туроператор в пресс-службе Абхазского морского пароходства, судно «Комета 120М» «Павел Попович» выполнило четыре рейса по маршруту, начиная с 30 августа. Перевезено 798 пассажиров – маршрут оказался востребованным, несмотря на короткий срок работы.

Рейсы проходили раз в неделю, по пятницам. Последний рейс состоялся 25 сентября. По мнению местных властей, туристы не успели в полной мере воспользоваться возможностями морского сообщения.

Сейчас в Абхазии уже обсуждают следующий сезон. Один из рассматриваемых вариантов – включение поездки на «Комете» в состав экскурсионных туров. Такой шаг может увеличить число пассажиров и повысить интерес к маршруту у отдыхающих.