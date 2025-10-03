 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЕДАГОГИ ИЗ АБХАЗИИ УЧАСТВУЮТ В ФОРУМЕ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Новости Пятница, 03 октября 2025 13:56
ПЕДАГОГИ ИЗ АБХАЗИИ УЧАСТВУЮТ В ФОРУМЕ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Сухум. 3 октября 2025. Абхазия-ИнформV Всероссийский форум классных руководителей проходит в Москве с 1 по 3 октября 2025 года. На площадке Национального центра «Россия» собрались около одной тысячи классных руководителей и кураторов групп средних профессиональных образовательных организаций из разных регионов России и ближнего зарубежья. Делегация из 29 педагогов со всей Абхазии, впервые участвовавшая в Форуме классных руководителей, также внесла свою лепту в традицию ФКР, оставив Государственный флаг Абхазии и памятные сувениры.

Заслуженный артист России Николай Басков поздравил педагогов Абхазии накануне их профессионального праздника. Это стало приятным сюрпризом для абхазской делегации.

Также педагоги из Абхазии встретились с известным российский телеведущим Андреем Малаховым и вручили ему подарок.

Участники Форума обсуждают престиж педагогической профессии, взаимодействие школы и родителей, интерес школьников к науке, профориентацию и воспитание ценностями.

В рамках мероприятия запланированы образовательные, дискуссионные и культурные мероприятия, встречи с экспертами и обмен опытом.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 03 октября 2025 14:05

