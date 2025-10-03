 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
ОБЪЯВЛЕН НАБОР АБИТУРИЕНТОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В ТЕАТРАЛЬНОМ ИНСТИТУТЕ МОСКВЫ

Новости Пятница, 03 октября 2025 14:07
Сухум. 3 октября 2025. Абхазия-Информ. Абхазский государственный драматический театр им. С.Чанба объявляет о наборе абитуриентов для обучения по целевому курсу в одном из ведущих театральных образовательных учреждений Москвы. Это шанс получить профессиональное образование и в будущем работать на сцене родного театра.

«Спектакль для меня, как для актёра, это что-то нечто сокровенное, которое даёт мне силы и стимул развиваться и идти вперёд. И у вас есть такая возможность для того, чтобы оказаться одним из актёров Абхазского драмтеатра», – отметил актер Гудиса Тодуа.

Обучение – в рамках специального курса, организованного по культурному соглашению между Абхазией и Россией.

Всего 12 человек смогут пройти отбор.

Обязательное условие – знание абхазского языка.

Телефоны для справок: +7 (940) 775-63-63, +7 (940) 991-93-00.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 03 октября 2025 14:11

