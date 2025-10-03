ОБЪЯВЛЕН НАБОР АБИТУРИЕНТОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В ТЕАТРАЛЬНОМ ИНСТИТУТЕ МОСКВЫ

Сухум. 3 октября 2025. Абхазия-Информ . Абхазский государственный драматический театр им. С.Чанба объявляет о наборе абитуриентов для обучения по целевому курсу в одном из ведущих театральных образовательных учреждений Москвы. Это шанс получить профессиональное образование и в будущем работать на сцене родного театра.

«Спектакль для меня, как для актёра, это что-то нечто сокровенное, которое даёт мне силы и стимул развиваться и идти вперёд. И у вас есть такая возможность для того, чтобы оказаться одним из актёров Абхазского драмтеатра», – отметил актер Гудиса Тодуа.

Обучение – в рамках специального курса, организованного по культурному соглашению между Абхазией и Россией.

Всего 12 человек смогут пройти отбор.

Обязательное условие – знание абхазского языка.

Телефоны для справок: +7 (940) 775-63-63, +7 (940) 991-93-00.