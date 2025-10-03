 

июня 24 2024

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА ПРИСТУПИЛА К ЗАМЕНЕ КРОВЛИ ДОМА ПО УЛ. ЗВАНБА

Новости Пятница, 03 октября 2025 14:11
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА ПРИСТУПИЛА К ЗАМЕНЕ КРОВЛИ ДОМА ПО УЛ. ЗВАНБА

Сухум. 3 октября 2025. Абхазия-Информ. Рабочие МУ «Горстройпроект» Администрации г. Сухум приступили к замене кровли на доме по Званба, 22, которая была повреждена в результате урагана.

«В июне после сильного урагана сорвало крыши с нескольких домов в столице. По Лакоба, 112 крышу администрация Сухума на свои средства оперативно отремонтировала. На Званба, 22, по поручению президента Бадры Гунба, поручено экстренно приступить к ремонту кровли. Мы приступили к работам вчера, демонтировали часть кровли», – сообщил директор «Горстройпроекта» Астамур Пипия.

Общая квадратура кровли 500 м².

