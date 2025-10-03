 

МИНКУЛЬТ РОССИИ ПРОВЕДЕТ КАПРЕМОНТ МУЗУЧИЛИЩА В АБХАЗИИ

Новости Пятница, 03 октября 2025 14:38
МИНКУЛЬТ РОССИИ ПРОВЕДЕТ КАПРЕМОНТ МУЗУЧИЛИЩА В АБХАЗИИ

Сухум. 3 октября 2025. Абхазия-Информ. Минкультуры России отремонтирует Сухумское музыкальное училище имени А. Ч. Чичба, где готовят музыкантов, дирижеров и вокалистов. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

Фасад дома купца С. Д. Нинуа, в котором располагается учебное заведение, ждет реставрация с восстановлением недостающих декоративных элементов. Также проектом предусмотрена замена кровли и окон, капремонт всех помещений, обновление интерьеров и коммуникаций.

Кроме того, будут закуплены новые музыкальные инструменты, мебель и современное оборудование для организации учебного процесса.

Подготовительные работы начнутся уже в этом году, а непосредственно к ремонту приступить планируется в 2026-м.

