МИНКУЛЬТ РОССИИ ПРОВЕДЕТ КАПРЕМОНТ МУЗУЧИЛИЩА В АБХАЗИИ
Сухум. 3 октября 2025. Абхазия-Информ. Минкультуры России отремонтирует Сухумское музыкальное училище имени А. Ч. Чичба, где готовят музыкантов, дирижеров и вокалистов. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.
Фасад дома купца С. Д. Нинуа, в котором располагается учебное заведение, ждет реставрация с восстановлением недостающих декоративных элементов. Также проектом предусмотрена замена кровли и окон, капремонт всех помещений, обновление интерьеров и коммуникаций.
Кроме того, будут закуплены новые музыкальные инструменты, мебель и современное оборудование для организации учебного процесса.
Подготовительные работы начнутся уже в этом году, а непосредственно к ремонту приступить планируется в 2026-м.
Последнее от Super User
- АБХАЗИЯ ОБОШЛА МАЛЬДИВЫ: РОССИЯНЕ ДЕЛАЮТ СТАВКУ НА ПРОВЕРЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
- АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА ПРИСТУПИЛА К ЗАМЕНЕ КРОВЛИ ДОМА ПО УЛ. ЗВАНБА
- ОБЪЯВЛЕН НАБОР АБИТУРИЕНТОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В ТЕАТРАЛЬНОМ ИНСТИТУТЕ МОСКВЫ
- ПЕДАГОГИ ИЗ АБХАЗИИ УЧАСТВУЮТ В ФОРУМЕ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
- МОРСКОЙ РЕЙС «КОМЕТЫ» СОЧИ-СУХУМ ЗАКРЫЛСЯ СПУСТЯ МЕСЯЦ