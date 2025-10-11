 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

33 ГОДА НАЗАД БЫЛИ ОСНОВАНЫ МИНОБОРОНЫ И ГЕНШТАБ АБХАЗИИ

Новости Суббота, 11 октября 2025 22:48
Оцените материал
(0 голосов)
33 ГОДА НАЗАД БЫЛИ ОСНОВАНЫ МИНОБОРОНЫ И ГЕНШТАБ АБХАЗИИ

Сухум. 11 октября 2025. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Вооруженных сил. Он подчеркнул значимость 11 октября как даты основания Министерства обороны и Генштаба, заложивших основу армии, защитившей независимость Абхазии.

«11 октября является знаменательной датой в истории нашего государства. В 1992 году, в тяжелейшее для нашей Родины время, Указом председателя Верховного Совета, председателя Государственного Комитета обороны Владислава Григорьевича Ардзинба, были созданы Министерство обороны и Генеральный штаб», – говорится в поздравлении.

Президент также отметил, что Вооруженные силы Абхазии постоянно совершенствуются. Руководство страны уделяет особое внимание их укреплению, а также расширению военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией.

Глава государства пожелал военнослужащим здоровья, благополучия и процветания Абхазии.

«Дорогие военнослужащие! Этот день олицетворяет вашу силу и мужество, с которыми вы неизменно охраняете нашу Родину. Ваша преданность долгу служит основой безопасности и стабильности страны», – подчеркнул глава государства.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Суббота, 11 октября 2025 22:52

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗИИ ПЛАНИРУЕТСЯ МАТЧ МЕЖДУ СБОРНЫМИ ФНЛ И МЕДИАЛИГИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ АБХАЗИИ УЧАСТВУЮТ В ПРАЗДНОВАНИЯХ ДНЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.