33 ГОДА НАЗАД БЫЛИ ОСНОВАНЫ МИНОБОРОНЫ И ГЕНШТАБ АБХАЗИИ

Сухум. 11 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Президент Бадра Гунба поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Вооруженных сил. Он подчеркнул значимость 11 октября как даты основания Министерства обороны и Генштаба, заложивших основу армии, защитившей независимость Абхазии.

«11 октября является знаменательной датой в истории нашего государства. В 1992 году, в тяжелейшее для нашей Родины время, Указом председателя Верховного Совета, председателя Государственного Комитета обороны Владислава Григорьевича Ардзинба, были созданы Министерство обороны и Генеральный штаб», – говорится в поздравлении.

Президент также отметил, что Вооруженные силы Абхазии постоянно совершенствуются. Руководство страны уделяет особое внимание их укреплению, а также расширению военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией.

Глава государства пожелал военнослужащим здоровья, благополучия и процветания Абхазии.

«Дорогие военнослужащие! Этот день олицетворяет вашу силу и мужество, с которыми вы неизменно охраняете нашу Родину. Ваша преданность долгу служит основой безопасности и стабильности страны», – подчеркнул глава государства.