 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СТАРТОВАЛ XVIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР «АКВАФОН 2025»

Новости Суббота, 11 октября 2025 23:01
Оцените материал
(0 голосов)
СТАРТОВАЛ XVIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР «АКВАФОН 2025»

Сухум. 11 октября 2025. Абхазия-Информ. В рамках Международного шахматного фестиваля «Аквафон-опен 2025», в Сухуме прошел первый шахматный турнир среди детей до 7 лет.

Среди мальчиков победителями стали: Назаренко Марк (Сухум), Адлейба Луман (Сухум) и Гарибов Александр Сухум).

Среди девочек: Лакербая Дэя (Гагра), Лакоба Амина (Гудаута) и Папба Киара (Сухум).

Победителям и призерам были вручены денежные призы, кубки, медали и грамоты.

Компания «Аквафон-GSM» на протяжении многих лет является неизменным спонсорам данного шахматного фестиваля.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Суббота, 11 октября 2025 23:04

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕДСТАВИТЕЛИ АБХАЗИИ УЧАСТВУЮТ В ПРАЗДНОВАНИЯХ ДНЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В АБХАЗИИ РЕМОНТИРУЮТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ СТАНЦИЮ ГАГРИПШ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.