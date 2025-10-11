СТАРТОВАЛ XVIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР «АКВАФОН 2025»
Сухум. 11 октября 2025. Абхазия-Информ. В рамках Международного шахматного фестиваля «Аквафон-опен 2025», в Сухуме прошел первый шахматный турнир среди детей до 7 лет.
Среди мальчиков победителями стали: Назаренко Марк (Сухум), Адлейба Луман (Сухум) и Гарибов Александр Сухум).
Среди девочек: Лакербая Дэя (Гагра), Лакоба Амина (Гудаута) и Папба Киара (Сухум).
Победителям и призерам были вручены денежные призы, кубки, медали и грамоты.
Компания «Аквафон-GSM» на протяжении многих лет является неизменным спонсорам данного шахматного фестиваля.