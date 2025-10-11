 

В АБХАЗИИ РЕМОНТИРУЮТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ СТАНЦИЮ ГАГРИПШ

Новости Суббота, 11 октября 2025 23:04
В АБХАЗИИ РЕМОНТИРУЮТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ СТАНЦИЮ ГАГРИПШ

Сухум. 11 октября 2025. Абхазия-Информ. Железнодорожная станция Гагрипш была заброшенной более 30 лет. Ее восстановление начали в июле этого года. В данный момент уже заканчивается ремонт самого павильона. Рабочие полностью заменили старую кровлю и начали укладку новой брусчатки вокруг павильона.

В ближайшее время специалисты приступят к монтажу электропроводки в здании, а потом займутся прилегающей территорией.

Также в Абхазии уже частично отремонтировали Сухумский и Гудаутский вокзалы, восстановлена станция Псырцха.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Суббота, 11 октября 2025 23:07

