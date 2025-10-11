В АБХАЗИИ РЕМОНТИРУЮТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ СТАНЦИЮ ГАГРИПШ

Сухум. 11 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Железнодорожная станция Гагрипш была заброшенной более 30 лет. Ее восстановление начали в июле этого года. В данный момент уже заканчивается ремонт самого павильона. Рабочие полностью заменили старую кровлю и начали укладку новой брусчатки вокруг павильона.

В ближайшее время специалисты приступят к монтажу электропроводки в здании, а потом займутся прилегающей территорией.

Также в Абхазии уже частично отремонтировали Сухумский и Гудаутский вокзалы, восстановлена станция Псырцха.