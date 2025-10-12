БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» ПОДНЯТ ДО 500 МЛН РУБЛЕЙ
Сухум. 12 октября 2025. Абхазия-Информ. По решению президента Абхазии Бадры Гунба бюджет ведомственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства» поднят до полумиллиарда рублей. Об этом глава государства заявил, выступая на празднике урожая на поляне Лыхнашта.
В 2024 году на реализацию программы была заложена сумма в 150 миллионов рублей, и в этом году планировалось, что этот бюджет будет увеличен до 250 миллионов рублей.
Однако, учитывая ключевую роль сельского хозяйства в развитии экономики Абхазии и необходимость комплексной поддержки села и крестьян, президент принял решение о повышении финансирования до 500 миллионов рублей. Соответствующее поручение уже дано Кабинету министров.
Последнее от Super User
- ЭЛЕКТРОПОЕЗД «ДИОСКУРИЯ» ПЕРЕВЕЗ БОЛЕЕ 130 ТЫСЯЧ ПАССАЖИРОВ МЕЖДУ РОССИЕЙ И АБХАЗИЕЙ
- ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ ИГР XVIII МЕЖДУНАРОДНОГО ШАХМАТНОГО ТУРНИРУ «АКВАФОН 2025»
- В ЛЫХНЫ ПРОХОДИТ ТРАДИЦИОННЫЙ ПРАЗДНИК УРОЖАЯ
- В АБХАЗИИ РЕМОНТИРУЮТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ СТАНЦИЮ ГАГРИПШ
- СТАРТОВАЛ XVIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР «АКВАФОН 2025»