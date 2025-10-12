БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» ПОДНЯТ ДО 500 МЛН РУБЛЕЙ

Сухум. 12 октября 2025. Абхазия-Инфор м. По решению президента Абхазии Бадры Гунба бюджет ведомственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства» поднят до полумиллиарда рублей. Об этом глава государства заявил, выступая на празднике урожая на поляне Лыхнашта.

В 2024 году на реализацию программы была заложена сумма в 150 миллионов рублей, и в этом году планировалось, что этот бюджет будет увеличен до 250 миллионов рублей.

Однако, учитывая ключевую роль сельского хозяйства в развитии экономики Абхазии и необходимость комплексной поддержки села и крестьян, президент принял решение о повышении финансирования до 500 миллионов рублей. Соответствующее поручение уже дано Кабинету министров.