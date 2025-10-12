 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» ПОДНЯТ ДО 500 МЛН РУБЛЕЙ

Новости Воскресенье, 12 октября 2025 16:26
Оцените материал
(0 голосов)
БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» ПОДНЯТ ДО 500 МЛН РУБЛЕЙ

Сухум. 12 октября 2025. Абхазия-Информ. По решению президента Абхазии Бадры Гунба бюджет ведомственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства» поднят до полумиллиарда рублей. Об этом глава государства заявил, выступая на празднике урожая на поляне Лыхнашта.

В 2024 году на реализацию программы была заложена сумма в 150 миллионов рублей, и в этом году планировалось, что этот бюджет будет увеличен до 250 миллионов рублей.

Однако, учитывая ключевую роль сельского хозяйства в развитии экономики Абхазии и необходимость комплексной поддержки села и крестьян, президент принял решение о повышении финансирования до 500 миллионов рублей. Соответствующее поручение уже дано Кабинету министров.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Воскресенье, 12 октября 2025 16:29

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ЛЫХНЫ ПРОХОДИТ ТРАДИЦИОННЫЙ ПРАЗДНИК УРОЖАЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ ИГР XVIII МЕЖДУНАРОДНОГО ШАХМАТНОГО ТУРНИРУ «АКВАФОН 2025» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.