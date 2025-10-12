ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ ИГР XVIII МЕЖДУНАРОДНОГО ШАХМАТНОГО ТУРНИРУ «АКВАФОН 2025»
Сухум. 12 октября 2025. Абхазия-Информ. В рамках Международного шахматного фестиваля «Аквафон-опен 2025», в Сухумской шахматной школе им. А. Карпова прошел шахматный турнир до 9 лет.
Победителями среди мальчиков стали: Катиба Сандро (Сухум), Цаава Давид (Сухум), Гаврилов Павел Сухум).
Среди девочек до 7 лет: Гулария Эмили (Гудаута), Азнаурян Ева (Сухум), Гургулиа Александра (Сухум).
Всем призерам вручены денежные призы, кубки, медали и грамоты.
Компания «Аквафон-GSM» на протяжении многих лет является неизменным спонсором данного шахматного фестиваля.
