Абхазия Информ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ ИГР XVIII МЕЖДУНАРОДНОГО ШАХМАТНОГО ТУРНИРУ «АКВАФОН 2025»

Сухум. 12 октября 2025. Абхазия-Информ.
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ ИГР XVIII МЕЖДУНАРОДНОГО ШАХМАТНОГО ТУРНИРУ «АКВАФОН 2025»

Сухум. 12 октября 2025. Абхазия-Информ. В рамках Международного шахматного фестиваля «Аквафон-опен 2025», в Сухумской шахматной школе им. А. Карпова прошел шахматный турнир до 9 лет.

Победителями среди мальчиков стали: Катиба Сандро (Сухум), Цаава Давид (Сухум), Гаврилов Павел Сухум).

Среди девочек до 7 лет: Гулария Эмили (Гудаута), Азнаурян Ева (Сухум), Гургулиа Александра (Сухум).

Всем призерам вручены денежные призы, кубки, медали и грамоты.

Компания «Аквафон-GSM» на протяжении многих лет является неизменным спонсором данного шахматного фестиваля.

