ЭЛЕКТРОПОЕЗД «ДИОСКУРИЯ» ПЕРЕВЕЗ БОЛЕЕ 130 ТЫСЯЧ ПАССАЖИРОВ МЕЖДУ РОССИЕЙ И АБХАЗИЕЙ

Сухум. 12 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Электропоезд «Диоскурия», курсирующий между российским Сириусом и абхазским Сухумом, пользуется высоким спросом. С момента запуска 1 мая поезд перевез около 132 тысяч пассажиров.

«За первые пять месяцев курсирования электропоезд «Диоскурия» перевез 131 918 пассажиров. Этот показатель свидетельствует о высокой востребованности современного и комфортабельного железнодорожного сообщения между Абхазией и Россией», – сообщили в пресс-службе Абхазской железной дороги (АЖД).

Поезд отправляется ежедневно дважды в день со станции Имеретинский курорт (Сириус) в 10:35 и 20:25, а из Сухума – в 5:40 и 16:20. Время в пути по всему маршруту занимает около трех с половиной часов. Важно, что пограничный контроль проводится прямо в поезде, что позволяет избежать очередей на границе.

Ранее сообщалось о планах по расширению маршрута, чтобы соединить аэропорты Сочи и Сухума.