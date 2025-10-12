ЭЛЕКТРОПОЕЗД «ДИОСКУРИЯ» ПЕРЕВЕЗ БОЛЕЕ 130 ТЫСЯЧ ПАССАЖИРОВ МЕЖДУ РОССИЕЙ И АБХАЗИЕЙ
Сухум. 12 октября 2025. Абхазия-Информ. Электропоезд «Диоскурия», курсирующий между российским Сириусом и абхазским Сухумом, пользуется высоким спросом. С момента запуска 1 мая поезд перевез около 132 тысяч пассажиров.
«За первые пять месяцев курсирования электропоезд «Диоскурия» перевез 131 918 пассажиров. Этот показатель свидетельствует о высокой востребованности современного и комфортабельного железнодорожного сообщения между Абхазией и Россией», – сообщили в пресс-службе Абхазской железной дороги (АЖД).
Поезд отправляется ежедневно дважды в день со станции Имеретинский курорт (Сириус) в 10:35 и 20:25, а из Сухума – в 5:40 и 16:20. Время в пути по всему маршруту занимает около трех с половиной часов. Важно, что пограничный контроль проводится прямо в поезде, что позволяет избежать очередей на границе.
Ранее сообщалось о планах по расширению маршрута, чтобы соединить аэропорты Сочи и Сухума.
Super User
