ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
ЭЛЕКТРОПОЕЗД «ДИОСКУРИЯ» ПЕРЕВЕЗ БОЛЕЕ 130 ТЫСЯЧ ПАССАЖИРОВ МЕЖДУ РОССИЕЙ И АБХАЗИЕЙ

Новости Воскресенье, 12 октября 2025 16:36
Сухум. 12 октября 2025. Абхазия-Информ. Электропоезд «Диоскурия», курсирующий между российским Сириусом и абхазским Сухумом, пользуется высоким спросом. С момента запуска 1 мая поезд перевез около 132 тысяч пассажиров.

«За первые пять месяцев курсирования электропоезд «Диоскурия» перевез 131 918 пассажиров. Этот показатель свидетельствует о высокой востребованности современного и комфортабельного железнодорожного сообщения между Абхазией и Россией», – сообщили в пресс-службе Абхазской железной дороги (АЖД).

Поезд отправляется ежедневно дважды в день со станции Имеретинский курорт (Сириус) в 10:35 и 20:25, а из Сухума – в 5:40 и 16:20. Время в пути по всему маршруту занимает около трех с половиной часов. Важно, что пограничный контроль проводится прямо в поезде, что позволяет избежать очередей на границе.

Ранее сообщалось о планах по расширению маршрута, чтобы соединить аэропорты Сочи и Сухума.

