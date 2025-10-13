РУСЛАН АДЖБА ОТСТРАНЕН ОТ ДОЛЖНОСТИ МИНИСТРА
Новости Понедельник, 13 октября 2025 18:31
Сухум. 13 октября 2025. Абхазия-Информ. Указом Президента Республики Абхазия Бадры Гунба Руслан Аджба отстранен от должности министр соцобеспечения и демографической политики.
Временное исполнение обязанностей главы ведомства возложено на заместителя министра Каму Адзинба.
