РУСЛАН АДЖБА ОТСТРАНЕН ОТ ДОЛЖНОСТИ МИНИСТРА

Новости Понедельник, 13 октября 2025 18:31
Сухум. 13 октября 2025. Абхазия-Информ. Указом Президента Республики Абхазия Бадры Гунба Руслан Аджба отстранен от должности министр соцобеспечения и демографической политики.

Временное исполнение обязанностей главы ведомства возложено на заместителя министра Каму Адзинба.

