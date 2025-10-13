ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ОДНОГО ИЗ ЭТАПОВ ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ
Сухум. 13 октября 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба принял участие в заседании одного из этапов оперативно-тактических учений с группировкой войск Вооруженных сил. Заседание прошло в Администрации города Сухум.
Согласно легенде учений, в одном из районов Приморской республики состоялся показ работы штаба территориальной обороны. Было доложено, что штаб работает слаженно, в соответствии с планом учений.
В заседании приняли участие министр обороны Владимир Ануа, начальник Генштаба МО Абхазии Владимир Савченко, главы администраций городов и районов республики.
