ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

февраля 07 2024

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

Новости Понедельник, 13 октября 2025 18:39
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

Сухум. 13 октября 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии, главнокомандующий Вооруженными силами Бадра Гунба провел внеочередное заседание Совета безопасности, на котором обсуждались вопросы, связанные с проведением оперативно-тактических учений с группировкой войск Вооруженных сил Республики Абхазия.

Открывая заседание, президент Абхазии, сказал:

«Уважаемые коллеги!

Оперативно-тактические учения с группировкой войск Вооруженных сил Республики Абхазия уже начались по моему приказу. Они стартовали с внезапного подъема по боевой тревоге. Войска приступили к выполнению учебно-боевых задач с момента получения сигналов оповещения и команд боевого управления.

Проведение таких учений имеет особое значение. Они позволяют не только проверить уровень боеготовности наших подразделений, но и отработать взаимодействие между всеми структурами, ответственными за оборону и безопасность государства.

От слаженности, оперативности и дисциплины каждого военнослужащего зависит эффективность всей системы национальной безопасности.

Сегодня на внеочередном заседании Совета безопасности мы рассмотрим текущее состояние военно-политической и стратегической обстановки в Абхазии и вокруг неё, а также определим первоочередные меры по дальнейшему укреплению обороноспособности страны.

Мы должны последовательно укреплять наши Вооруженные силы – как главный гарант мира, стабильности и безопасности Республики Абхазия.

Сильная армия, высокопрофессиональные кадры и надёжная система координации действий – это залог уверенности граждан в завтрашнем дне и защиты национальных интересов государства.

Руководство Вооруженных сил доложило главнокомандующему о готовности армии к проведению оперативно-тактических учений.

Среди первоочередных мер, принятых на заседании Совета безопасности, не только военные, но и политико-дипломатические, экономические, социальные, информационные и другие.

Динамичный характер действий войск наращивается в соответствии с планом учений».

***

ЗАМИР ЧКОК: «ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ГУДАУТЫ ПЕРЕВЕДЕН В БОЕВУЮ ГОТОВНОСТЬ»

Согласно приказу главнокомандующего Бадры Гунба, по республике стартовали оперативно-тактические учения.

Сборы резервистов в рамках оперативно-тактических учений Генштаба ВС Абхазии начались в Гудаутском районе, сообщил военный комиссар района Замир Чкок.

По его словам, в ходе учений планируется призыв из запаса военнообязанных граждан, а также мобилизация техники.

«В связи с поставленной задачей глава администрации с утра провел экстренное совещание с руководителями организаций и главами сельских администраций. Им было поручено обеспечить полное и своевременное выполнение мобилизационных мероприятий», – отметил Чкок.

В районе развернуты сельские и городские пункты сбора.

***

«ДЕЙСТВУЕМ СОГЛАСНО ПОСТАВЛЕННЫМ ГЛАВОЙ ГОСУДАРСТВА ЗАДАЧАМ»

Военный комиссар Очамчырского района о ходе учений:

«В соответствии с приказом главнокомандующего Вооруженными силами первая и вторая резервные бригады начались сборы.

С раннего утра в призывной пункт обращаются все резервисты со всех сел района и города Очамчыры, проходят регистрацию. Вызывает уважение то, с какой ответственностью наши ребята подходят к проведению учений, восхищает их готовность защищать Родину.

Уверен, что оперативно-тактические учения пройдут на достойном уровне и все задачи, которые перед военнослужащими поставил главнокомандующий, будут выполнены».

Прочитано 2 раз

