 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ «ТАНЦУЙ И ПОЙ, МОЯ РОССИЯ, МОЯ АБХАЗИЯ!»

Новости Понедельник, 13 октября 2025 20:26
Оцените материал
(0 голосов)
В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ «ТАНЦУЙ И ПОЙ, МОЯ РОССИЯ, МОЯ АБХАЗИЯ!»

Сухум. 13 октября 2025. Абхазия-Информ. Региональный этап Всероссийского фестиваля народного и сценического искусства «Танцуй и пой, моя Россия, моя Абхазия!» состоится 13 октября в 18:00 в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба.

Фестиваль проводится с 2017 года и сегодня считается крупнейшим в России в сфере народно-сценического искусства. Это единственный фестиваль, финал которого проходит на сцене Государственного Кремлевского дворца. Впервые он получил статус международного.

До гала-концерта, в котором примут участие 250 артистов и творческих коллективов из Абхазии и России, для участников и всех желающих организованы мастер-классы и лекции. Абхазию представят Государственный ансамбль песни и танца, а также детский танцевальный коллектив «Аураашьа».

«То, что фестиваль начал свою работу здесь, в Абхазии, я надеюсь, станет доброй традицией. И мы сможем проводить это мероприятие ежегодно», – сказал министр культуры Даур Кове. Он подчеркнул, что проведение подобного рода фестиваля в республике имеет большое значение в рамках сотрудничества с Россией.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 13 октября 2025 20:29

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ АБХАЗСКИЙ ТЕАТР ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ «ЮЖНАЯ СЦЕНА» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.