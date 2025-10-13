 

АБХАЗСКИЙ ТЕАТР ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ «ЮЖНАЯ СЦЕНА»

Новости Понедельник, 13 октября 2025 20:29
АБХАЗСКИЙ ТЕАТР ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ «ЮЖНАЯ СЦЕНА»

Сухум. 13 октября 2025. Абхазия-Информ. Абхазский театр со спектаклем «Асду» в постановке Заслуженной артистки Мадины Аргун примет участие в международном театральном фестивале «Южная сцена» в городе Нальчик, сообщает Абхазский театр.

В программе фестиваля – спектакли театральных коллективов из Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии-Алании, Чечни, Южной Осетии.

Фестиваль завершится показом спектаклей Абхазского государственного драматического театра им. С.Чанба и Кабардино-Балкарского государственного музыкального театра.

«Большой снег» – роман, рисующий жизнь абхазского народа в начале XX в.

Его автор Алексей Гогуа поднял ряд общественных проблем – проблемы семейных отношений, нравственности, воспитания, отношения к Родине, родному языку.

