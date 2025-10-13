АБХАЗСКИЙ ТЕАТР ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ «ЮЖНАЯ СЦЕНА»

Сухум. 13 октября 2025. Абхазия-Информ. Абхазский театр со спектаклем «Асду» в постановке Заслуженной артистки Мадины Аргун примет участие в международном театральном фестивале «Южная сцена» в городе Нальчик, сообщает Абхазский театр.