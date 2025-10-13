АБХАЗСКИЙ ТЕАТР ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ «ЮЖНАЯ СЦЕНА»
Сухум. 13 октября 2025. Абхазия-Информ. Абхазский театр со спектаклем «Асду» в постановке Заслуженной артистки Мадины Аргун примет участие в международном театральном фестивале «Южная сцена» в городе Нальчик, сообщает Абхазский театр.
В программе фестиваля – спектакли театральных коллективов из Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии-Алании, Чечни, Южной Осетии.
Фестиваль завершится показом спектаклей Абхазского государственного драматического театра им. С.Чанба и Кабардино-Балкарского государственного музыкального театра.
«Большой снег» – роман, рисующий жизнь абхазского народа в начале XX в.
Его автор Алексей Гогуа поднял ряд общественных проблем – проблемы семейных отношений, нравственности, воспитания, отношения к Родине, родному языку.
