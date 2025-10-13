 

НА Т/П «ПСОУ» ИЗЪЯТЫ 1,106 ГРАММА МЕТАДОНА

Новости Понедельник, 13 октября 2025 20:37
НА Т/П «ПСОУ» ИЗЪЯТЫ 1,106 ГРАММА МЕТАДОНА

Сухум. 13 октября 2025. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации сотрудники ОБК и ТП т/п «Псоу» ГТК совместно с сотрудниками УКОН МВД Абхазии в зоне таможенного контроля на пешеходной линии по направлению «импорт» задержали гражданина Республики Абхазия Саманджия Руслана Нурбеевича, 1995 года рождения, проживающего в селе Лыхны Гудаутского района.

Далее гражданин Саманджия Р. Н. был сопровожден в служебный кабинет УКОН МВД РА, где у него были изъяты два свертка из белого полиэтилена, внутри которых содержалось светлое вещество.

Согласно справке ЭКЦ МВД, изъятое у гражданина Саманджия Р. Н. вещество является наркотическим средством «метадон», масса которого составляет 1,106 грамма.

Гражданин Саманджия Р. Н. задержан и водворен в ИВС МВД.

По данному факту собран соответствующий материал.

