ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ КЛУБ «АПСНЫ» СТАРТОВАЛ В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ВЫСШЕЙ ЛИГИ «Б»

Сухум. 13 октября 2025. Абхазия-Информ. Волейбольный клуб «Апсны» принимает участие в чемпионате России Высшая лига «Б» сезона 2025-2026 годов. Первый тур соревнований прошёл в Воронеже с 10 по 12 октября. В ходе тура команда из Абхазии провела три матча – с клубами «Кристалл-Черкизово» (Воронеж), «Динамо-МГТУ» (Майкоп) и «Ростов-Волей» (Ростов-на-Дону). Несмотря на упорную борьбу, все встречи завершились не в пользу «Апсны».