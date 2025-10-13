 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ КЛУБ «АПСНЫ» СТАРТОВАЛ В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ВЫСШЕЙ ЛИГИ «Б»

Новости Понедельник, 13 октября 2025 20:46
Оцените материал
(0 голосов)
Сухум. 13 октября 2025. Абхазия-Информ. Волейбольный клуб «Апсны» принимает участие в чемпионате России Высшая лига «Б» сезона 2025-2026 годов. Первый тур соревнований прошёл в Воронеже с 10 по 12 октября. В ходе тура команда из Абхазии провела три матча – с клубами «Кристалл-Черкизово» (Воронеж), «Динамо-МГТУ» (Майкоп) и «Ростов-Волей» (Ростов-на-Дону). Несмотря на упорную борьбу, все встречи завершились не в пользу «Апсны».

Следующий, второй тур чемпионата, пройдет в Гудауте с 24 по 26 октября.

