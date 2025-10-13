 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ ИЗ АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 13 октября 2025 21:14
Оцените материал
(0 голосов)
УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 13 октября 2025. Абхазия-Информ. В Волгограде состоялось первенство Волгоградской области по каратэ кекусинкай (кумитэ) среди спортсменов в возрасте от 8 лет и старше. От Республики Абхазия в соревнованиях приняли участие 24 спортсмена: 18 из команды «Лидер» (Агудзера) и шесть из команды «Абраскил» (Очамчыра). По итогам турнира абхазские каратисты завоевали 24 награды различного достоинства.

Первые места заняли: Рустам Ратия (Агудзера), Виктория Кондакчян (Агудзера), Левон Ходжикян (Агудзера), Давид Аджинджал (Агудзера), Инал Парулуа (Очамчыра), Баграт Аршба (Очамчыра), Сандро Джгамазия (Очамчыра), Самир Джигания (Очамчыра).

Вторые места заняли: Руслан Карапетян (Агудзера), Давид Гвазава (Агудзера), Арианна Мартиросян (Агудзера), Александра Павлова (Агудзера), Леон Крыгин (Агудзера), Далмат Чагава (Агудзера), Малика Зухба (Агудзера), Рада Харчилава (Агудзера), Алана Киут (Агудзера), Алексей Домбаев (Очамчыра).

Третьи места заняли: Марианна Миносян (Агудзера), Кира Заболотная (Агудзера), Мирон Дорошкевич (Агудзера), Бадри Мурадян (Очамчыра).

Тренеры команд:

Команда «Лидер» (ОФКА, Агудзера) – заслуженный тренер, мастер спорта Республики Абхазия по каратэ кекусинкай Темур Читанава.

Команда «Абраскил» (ОФКА, Очамчыра) – мастер спорта Республики Абхазия по каратэ кекусинкай Зураб Мурадян.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 13 октября 2025 21:16

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ КЛУБ «АПСНЫ» СТАРТОВАЛ В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ВЫСШЕЙ ЛИГИ «Б» РАФИДА АНУА ПРОХОДИТ СТАЖИРОВКУ В ДИРЕКЦИИ ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.