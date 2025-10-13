УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ ИЗ АБХАЗИИ
Сухум. 13 октября 2025. Абхазия-Информ. В Волгограде состоялось первенство Волгоградской области по каратэ кекусинкай (кумитэ) среди спортсменов в возрасте от 8 лет и старше. От Республики Абхазия в соревнованиях приняли участие 24 спортсмена: 18 из команды «Лидер» (Агудзера) и шесть из команды «Абраскил» (Очамчыра). По итогам турнира абхазские каратисты завоевали 24 награды различного достоинства.
Первые места заняли: Рустам Ратия (Агудзера), Виктория Кондакчян (Агудзера), Левон Ходжикян (Агудзера), Давид Аджинджал (Агудзера), Инал Парулуа (Очамчыра), Баграт Аршба (Очамчыра), Сандро Джгамазия (Очамчыра), Самир Джигания (Очамчыра).
Вторые места заняли: Руслан Карапетян (Агудзера), Давид Гвазава (Агудзера), Арианна Мартиросян (Агудзера), Александра Павлова (Агудзера), Леон Крыгин (Агудзера), Далмат Чагава (Агудзера), Малика Зухба (Агудзера), Рада Харчилава (Агудзера), Алана Киут (Агудзера), Алексей Домбаев (Очамчыра).
Третьи места заняли: Марианна Миносян (Агудзера), Кира Заболотная (Агудзера), Мирон Дорошкевич (Агудзера), Бадри Мурадян (Очамчыра).
Тренеры команд:
Команда «Лидер» (ОФКА, Агудзера) – заслуженный тренер, мастер спорта Республики Абхазия по каратэ кекусинкай Темур Читанава.
Команда «Абраскил» (ОФКА, Очамчыра) – мастер спорта Республики Абхазия по каратэ кекусинкай Зураб Мурадян.
