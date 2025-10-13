 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАФИДА АНУА ПРОХОДИТ СТАЖИРОВКУ В ДИРЕКЦИИ ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖИ

Новости Понедельник, 13 октября 2025 21:16
Сухум. 13 октября 2025. Абхазия-Информ. Рафида Ануа из Республики Абхазия стала первым представителем республики, проходящим стажировку в Дирекции Всемирного фестиваля молодежи. В течение двух недель она изучит теорию межкультурной коммуникации, освоит практические навыки планирования международных мероприятий и взаимодействия с партнерами.

10 октября в Национальном центре «Россия» состоялась церемония открытия федерального этапа направления «ГосСтарт.Стажировки». Программа объединяет 250 молодых людей из более чем 65 регионов России, а также участников из Республики Абхазия – студентов, государственных и муниципальных служащих.

Генеральный директор Дирекции Всемирного фестиваля молодежи Дмитрий Иванов подчеркнул значение международного молодежного сотрудничества: «Совместно с Росмолодежью и профильными организациями мы выстраиваем комплексное сотрудничество с Республикой Абхазия в сфере молодежной политики. Эта работа включает обмен опытом с абхазскими коллегами, содействие в развитии молодежной инфраструктуры республики и, что ключевое, — расширение возможностей для ее юношей и девушек. Одним из примеров взаимодействия стал Слет Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде, участие в котором приняла делегация Абхазии. Следующим практическим шагом является программа стажировок молодых людей из Абхазии на базе молодежных организаций России, в том числе Дирекции Всемирного фестиваля молодежи. Убежден, что такой формат будет способствовать не только профессиональному росту молодых специалистов, но и заложит прочный фундамент для будущих совместных проектов и укрепления долгосрочных связей между молодежью наших стран. Желаю первому потоку стажеров вдохновения, успехов и плодотворной работы!»

Рафида Ануа – студентка Абхазского государственного университета, активный участник молодежных форумов и международных инициатив. В 2024 году она представляла республику на Всемирном фестивале молодежи, Форуме молодежи Абхазии и Международном молодежном форуме «Евразия Global».

«Я экономист по образованию, но после Всемирного фестиваля молодежи буквально «загорелась» молодежной политикой. Эта стажировка – шанс увидеть изнутри, как создаются международные проекты, и я намерена применить этот бесценный опыт в своей стране – в Республике Абхазия. Развитие молодежного сотрудничества между Россией и Абхазией – это, в первую очередь, обмен опытом, новыми знаниями и контактами. После стажировки я мечтаю использовать полученные навыки для создания в Абхазии молодежного сообщества. Это возможность объединить мой интерес к экономике и молодежной политике для реализации реальных проектов и инициатив», – рассказала Рафида Ануа.

После завершения федерального этапа программы «ГосСтарт.Стажировки» будет сформирован рейтинг 50 лучших участников, рекомендованных к трудоустройству в федеральные органы государственной власти. Для них также разработают индивидуальные карьерные траектории профессионального развития.

« УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ ИЗ АБХАЗИИ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА МВД АБХАЗИИ И РОСМОЛОДЕЖИ В МОСКВЕ: НОВЫЙ ЭТАП СОТРУДНИЧЕСТВА »
