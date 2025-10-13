 

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА МВД АБХАЗИИ И РОСМОЛОДЕЖИ В МОСКВЕ: НОВЫЙ ЭТАП СОТРУДНИЧЕСТВА

13 октября 2025
РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА МВД АБХАЗИИ И РОСМОЛОДЕЖИ В МОСКВЕ: НОВЫЙ ЭТАП СОТРУДНИЧЕСТВА

Сухум. 13 октября 2025. Абхазия-Информ. В Федеральном агентстве по делам молодежи прошла рабочая встреча. Мероприятие состоялось в рамках совместных усилий МВД Республики Абхазия и Ассоциации силовых ведомств, направленных на заботу о подрастающем поколении, профилактику правонарушений и развитие здоровой, активной молодежной среды.

Вице-премьер, министр внутренних дел Республики Абхазия Роберт Киут, помощник министра и председатель Ассоциации силовых ведомств Батал Агрба, руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров и советник агентства Станислав Дружинин обсудили новые направления взаимодействия и обмена опытом.

Главная цель мероприятия - поддержка молодежи, создание возможностей для её участия в федеральных проектах России – конкурсах, форумах, спортивных и культурных мероприятиях. Это шаг к укреплению дружбы, партнёрства и совместного развития между Россией и Абхазией.

«Работа с молодежью – это не просто профилактика, это забота о будущем. Мы стремимся, чтобы каждый молодой человек чувствовал поддержку и мог раскрыть свой потенциал», – отметил вице-премьер Роберт Киут.

Ассоциация силовых ведомств представила опыт проведения занятий со школьниками с участием пожарных, медиков, криминалистов и бойцов спецназа. Эти инициативы помогают ребятам узнать о работе служб, воспитывают уважение и доверие к людям, защищающим их безопасность.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 13 октября 2025 21:29

