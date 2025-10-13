Сухум. 13 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Лаборатория социологических исследований при Центре науки и образования МГУ им. М. В. Ломоносова при Абхазском государственном университете подвела итоги очередного исследования общественного мнения на тему «Молодежные организации Абхазии: реальность и ожидания».

Опрос проводился в августе – сентябре 2025 года. В нем приняли участие 600 респондентов со всей республики, что обеспечивает репрезентативность структуры населения. Кроме того, были организованы три фокус-группы в Сухумском, Очамчырском и Ткуарчалском районах. В сборе и анализе информации, а также подготовке итоговых материалов участвовали сотрудники АГУ и Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Основными приоритетами молодежной политики в Абхазии, по мнению опрошенных, должны стать «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи» (43,7%), «Социальная поддержка молодых граждан» (40,3%) и «Помощь в области трудоустройства» (38,5%). Эти же темы активно обсуждались участниками фокус-групп.

В целом, возможности самореализации для молодежи оцениваются достаточно высоко: 27% считают, что такие возможности есть, а 46% – что «скорее есть». Однако на фокус-группах ситуация выглядела менее однозначной. Респонденты из районов Восточной Абхазии отмечали, что большинство возможностей для самореализации сконцентрировано в столице.

Информированность о деятельности существующих молодежных организаций в Абхазии достаточно высокая, но на локальном уровне их присутствие практически не заметно. В районах активность проявляют только НКО, специализирующиеся на развитии определенных видов спорта. При этом 92,1% респондентов заявили, что хотели бы получать больше информации о работе молодежных организаций, что указывает на высокий интерес к этой теме.

Участники фокус-групп отметили, что у современной абхазской молодежи нет лидеров мнений в классическом смысле этого слова. Определенной популярностью пользуются спортсмены, представляющие страну на международном уровне, а также известные певцы.

Идея создания единой общереспубликанской молодежной организации была воспринята большинством положительно (54,7% – «за», 32% – «скорее за»). Наиболее активно это предложение поддержали учащиеся (69,5% – «за»).

ТОП-3 приоритетных направлений деятельности для такой организации включают «Культурно-творческие проекты» (91,7% считают актуальным или скорее актуальным), «Спортивно-оздоровительные мероприятия» (90,6% актуально или скорее актуально) и «Профориентацию и трудоустройство» (87% актуально или скорее актуально). Среди других часто упоминаемых направлений в ответах на открытый вопрос названы экологические проекты, проекты по сохранению и развитию абхазского языка, а также поддержка малого бизнеса.