В АГУ ВРУЧИЛИ СВИДЕТЕЛЬСТВА УЧИТЕЛЯМ ИЗО, ЗАВЕРШИВШИМ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Сухум. 13 октября 2025. Абхазия-Инфор м. В Абхазском государственном университете состоялась торжественная церемония вручения свидетельств слушателям курсов повышения квалификации для учителей изобразительного искусства общеобразовательных школ Республики Абхазия. В мероприятии приняли участие заместитель министра просвещения Республики Абхазия Хибла Шамба и декан факультета искусств АГУ, доцент Нугзар Логуа.

Торжественное мероприятие открыла директор Республиканского центра повышения квалификации и переподготовки кадров при АГУ Медея Ченгелия. Она рассказала, что основной целью курсов было совершенствование компетенций учителей в области изучения изобразительного искусства, необходимых для их деятельности.

Ченгелия также отметила, что курсы были призваны ознакомить слушателей с наиболее важными современными методами преподавания, отработать навыки и применить их на практике.

Около 40 педагогов республики успешно завершили установочную сессию курсов, которая проходила в июне этого года. После завершения сессии каждый слушатель должен был написать итоговый реферат.

Программа была организована Республиканским центром повышения квалификации и переподготовки кадров при АГУ совместно с Министерством просвещения Абхазии.

В рамках обучения педагоги посещали лекции, тренинги и мастер-классы, проводимые профессорско-преподавательским составом факультета искусств АГУ.

После завершения церемонии вручения директор РЦПК Медея Ченгелия вместе с учителями посетили восстановленный после пожара Центральный выставочный зал Союза художников Абхазии, где осмотрели новую экспозицию.