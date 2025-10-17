 

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП АКТИВНОЙ ФАЗЫ ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ ВС АБХАЗИИ ЗАВЕРШЕН

Новости Пятница, 17 октября 2025 15:31
ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП АКТИВНОЙ ФАЗЫ ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ ВС АБХАЗИИ ЗАВЕРШЕН

Сухум. 17 октября 2025. Абхазия-Информ. Активная фаза оперативно-тактических учений ВС Абхазии завершилась, сообщил в четверг президент – главнокомандующий Бадра Гунба.

«Вечером боевые стрельбы и практические занятия проходят сразу на трех полигонах – Цабал, Ачмарда и Нагвалоу. Впервые в этом году часть учений проводится в ночное время суток с использованием специальных средств наблюдения и связи, что позволяет отрабатывать оперативные решения в реальных условиях», – отметил президент.

Основные задачи – слаживание и координация действий между подразделениями, завтра военные завершат учения и подведут первые итоги, добавил главнокомандующий.

В учениях были задействованы совместные группировки общевойсковых и артиллерийских подразделений Минобороны Абхазии и Вооруженных сил России.

