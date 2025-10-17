К ЮБИЛЕЮ НОДАРА ЧАНБА
Сухум. 17 октября 2025. Абхазия-Информ. 27 октября на сцене Абхазской филармонии состоится уникальный концерт – совместное выступление Государственной хоровой капеллы Республики Абхазия и солистов Абхазской филармонии.
Дирижёры: Мадина Чачхалия и Барас Куджба.
Солисты: Нана Черкезия, Елена Анкваб, Альдона Цкуа, Нугзар Какалия и Алхас Ферзба.
Партия фортепиано: Астанда Джикирба.
Ведущая: заслуженный работник культуры Абхазии Асида Царгуш.
Нодар Чанба – Народный артист Республики Абхазия, дирижер, композитор, автор многочисленных произведений хоровой, симфонической, инструментальной и фортепианной музыки, а также обработок древних абхазских песен и духовных песнопений.
Вход – свободный.
Начало концерта: в 19:00.