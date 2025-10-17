ДВА АБХАЗСКИХ АНСАМБЛЯ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ФЕСТИВАЛЯ «ТАНЦУЙ И ПОЙ, МОЯ РОССИЯ!»
Сухум. 17 октября 2025. Абхазия-Информ. Ансамбль «Афыртын» и Госансамбль им. Царгуш – победители международного этапа фестиваля «Танцуй и пой, моя Россия!» Конкурсные и творческие площадки проходили при поддержке Министерства культуры России, президентского фонда культурных инициатив и Росконцерта.
На сцене Абхазского государственного драматического театра выступили десять коллективов – более 250 участников из разных регионов.
В декабре финалисты примут участие в гала-концерте фестиваля, который пройдет в Кремлевском Дворце.