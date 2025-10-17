ДВА АБХАЗСКИХ АНСАМБЛЯ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ФЕСТИВАЛЯ «ТАНЦУЙ И ПОЙ, МОЯ РОССИЯ!»

Сухум. 17 октября 2025. Абхазия-Информ. Ансамбль «Афыртын» и Госансамбль им. Царгуш – победители международного этапа фестиваля «Танцуй и пой, моя Россия!» Конкурсные и творческие площадки проходили при поддержке Министерства культуры России, президентского фонда культурных инициатив и Росконцерта.