 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДВА АБХАЗСКИХ АНСАМБЛЯ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ФЕСТИВАЛЯ «ТАНЦУЙ И ПОЙ, МОЯ РОССИЯ!»

Новости Пятница, 17 октября 2025 15:40
Оцените материал
(0 голосов)
ДВА АБХАЗСКИХ АНСАМБЛЯ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ФЕСТИВАЛЯ «ТАНЦУЙ И ПОЙ, МОЯ РОССИЯ!»

Сухум. 17 октября 2025. Абхазия-Информ. Ансамбль «Афыртын» и Госансамбль им. Царгуш – победители международного этапа фестиваля «Танцуй и пой, моя Россия!» Конкурсные и творческие площадки проходили при поддержке Министерства культуры России, президентского фонда культурных инициатив и Росконцерта.

На сцене Абхазского государственного драматического театра выступили десять коллективов – более 250 участников из разных регионов.

В декабре финалисты примут участие в гала-концерте фестиваля, который пройдет в Кремлевском Дворце.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 17 октября 2025 15:46

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « К ЮБИЛЕЮ НОДАРА ЧАНБА В АБХАЗИИ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ОЧНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА «НАВИГАТОРЫ ДЕТСТВА» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.