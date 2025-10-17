В АБХАЗИИ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ОЧНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА «НАВИГАТОРЫ ДЕТСТВА»
Сухум. 17 октября 2025. Абхазия-Информ. Стартовал очный этап республиканского конкурса «Навигаторы детства Республики Абхазия», организованного совместно с Росдетцентром Российской Федерации. Конкурс направлен на отбор педагогов-наставников, которые будут внедрены в школы Абхазии для работы с детьми, развития нашей культуры.
По итогам первого этапа будет сформирован список финалистов, которые пройдут обучение на специализированных курсах. Оно пройдет как дистанционно, так и очно – на базе Международного детского центра «Артек».
