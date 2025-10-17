ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Сухум. 17 октября 2025. Абхазия-Информ. АНО «Команда Абхазии» и Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральный директор АНО «Команда Абхазии» Георгий Габуния и ректор РГГУ Андрей Логинов.
Команда Абхазии и РГГУ будут развивать взаимодействие в образовательной, научной и культурной сферах, обмениваться опытом и информацией, а также совместно участвовать в национальных и международных проектах.
Цель сотрудничества – расширение профессиональных и академических контактов, запуск совместных инициатив и укрепление гуманитарных связей между Абхазией и Россией.
