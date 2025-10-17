 

ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО МОНУМЕНТАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

Новости Пятница, 17 октября 2025 15:47
ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО МОНУМЕНТАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

Сухум. 17 октября 2025. Абхазия-Информ. Вице-премьер Джансух Нанба провел очередное заседание Государственной комиссии по монументальному искусству. Члены комиссии приняли решение объявить открытый конкурс на лучшее скульптурное изображение основателю населенного пункта Гал Тлабгану Кецба с целью установки в городе Гал.

Конкурс будет объявлен и проведён Министерством культуры.

Комиссия также рассмотрела проекты скульптурного изображения Народного поэта Иуы Когониа, представленные скульптором Амираном Адлейба.

Из шести эскизных проектов выбран один. В течение трёх месяцев автор представит окончательный вариант скульптурного изображения в целях его изготовления и установки в сквере имени Иуы Когониа, в том месте, где ранее был установлен бюст поэту, разрушенный в годы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

