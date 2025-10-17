 

ДЕЛЕГАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВАХ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ

Новости Пятница, 17 октября 2025 15:51
ДЕЛЕГАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВАХ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ

Сухум. 17 октября 2025. Абхазия-Информ. По приглашению председателя Парламента Республики Северная Осетия – Алания Таймураза Тускаева делегация Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия во главе со спикером Лашей Ашуба принимает участие в торжественных мероприятиях, посвященных 30-летию Парламента Республики Северная Осетия – Алания. Мероприятия проходят сегодня, 17 октября, в городе Владикавказе.

В рамках мероприятий состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню на Мемориале Славы. Депутаты почтили память героев Великой Отечественной войны.

Также Лаша Ашуба участвовал в рабочей встрече, которую провел Таймураз Тускаева с руководителями делегаций, прибывших на торжества во Владикавказ.

