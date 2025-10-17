ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УБИЙСТВА АСЛАНА АСЛАНДЗИЯ
Сухум. 17 октября 2025. Абхазия-Информ. Прокуратурой Очамчырского района возбуждено уголовное дело в отношении Асландзия М.Д., Киут А.А и Асландзия В.Н. по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 105 Уголовного кодекса Республики Абхазия, по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершенного при следующих обстоятельствах.
12 октября 2025 года принятыми оперативно-розыскными мерами по подозрению в совершении данного преступления задержаны Асландзия В.Н. и Киут А.А., в отношении которых Очамчырскимрайонным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц.
Органом предварительного следствия совместно с оперативными службами проводятся неотложные следственные действия по сбору доказательств, а также розыскные мероприятия по установлению местонахождения Асландзия М.Д.
