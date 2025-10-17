В СУХУМЕ СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ «ПРОШАГАЙ АБХАЗИЮ»

Сухум. 17 октября 2025. Абхазия-Инфор м. «Прошагай город» – авторский проект российской корпорации развития «ВЭБ.РФ», реализуемый впервые в республике совместно с «Командой Абхазии». Кстати, с 2019 года в России в проекте приняли участие 457 городов, шесть с половиной тысяч новых объектов было нанесено на карты городов.

Столица Абхазии стала первым городом, в котором стартовал теперь уже международный проект. Его цель – проинформировать жителей и гостей города о возможностях отдыха, красивых местах, интересных маршрутах, а также повысить туристическую привлекательность и доступность городской среды путем нанесения объектов на онлайн-карты.

«Сухум ограничен по территории для строительства гостиниц, домов отдыха. Администрация Сухума заинтересована в том, чтобы столицу посещали как можно больше туристов, которые приедут на экскурсии, поучаствуют в мероприятиях и пройдут по таким маршрутам. Замечательно, что благодаря российской компании «ВЭБ.РФ» есть возможность организовать и продвигать подобный проект, а нашим коллегам из других городов - удачи в развитии маршрутов в своих городах. Спасибо всем причастным», – сказал замглавы Администрации Сухума Астамур Ашуба на запуске проекта «Прошагай Абхазию».

По его словам, в городах Абхазии расположены уникальные туристические объекты, о которых чаще всего знают только местные старожилы, и участие в проекте «Прошагай Абхазию» поможет сделать города информационно-открытым для туристов через онлайн-карты.