ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

февраля 07 2024

октября 14 2023
июля 15 2020
АЛХАС ЦИМЦБА ОБВИНЯЕТСЯ В НЕЗАКОННОМ ПРИОБРЕТЕНИИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

Новости Пятница, 17 октября 2025 16:23
АЛХАС ЦИМЦБА ОБВИНЯЕТСЯ В НЕЗАКОННОМ ПРИОБРЕТЕНИИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

Сухум. 17 октября 2025. Абхазия-Информ. Уроженец с. Хыпста Гудаутского района Цимцба Алхас Леонидович, 1990г.р. привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 и ч. 1 ст. 164 УК РА.

Обвиняемый Цимцба, находясь в с. Алахадзы Гагрского района по ул. Туманяна, произвел выстрелы из имеющегося при себе незаконно приобретенного огнестрельного оружия по зданию столовой «Мандарин», чем нанес умышленное повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба.

На период предварительного следствия обвиняемый ограничен подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела проводит отдел дознания УВД по Гагрскому району.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 5 раз

Последнее от Super User

