АЛХАС ЦИМЦБА ОБВИНЯЕТСЯ В НЕЗАКОННОМ ПРИОБРЕТЕНИИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

Сухум. 17 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Уроженец с. Хыпста Гудаутского района Цимцба Алхас Леонидович, 1990г.р. привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 и ч. 1 ст. 164 УК РА.

Обвиняемый Цимцба, находясь в с. Алахадзы Гагрского района по ул. Туманяна, произвел выстрелы из имеющегося при себе незаконно приобретенного огнестрельного оружия по зданию столовой «Мандарин», чем нанес умышленное повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба.

На период предварительного следствия обвиняемый ограничен подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела проводит отдел дознания УВД по Гагрскому району.

Об этом сообщает сайт МВД.