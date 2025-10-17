 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Апрель 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОБУЧАЮЩИЙ ИНТЕНСИВ ОТ ПФКИ В АБХАЗИИ

Новости Пятница, 17 октября 2025 16:27
Оцените материал
(0 голосов)
ОБУЧАЮЩИЙ ИНТЕНСИВ ОТ ПФКИ В АБХАЗИИ

Сухум. 17 октября 2025. Абхазия-Информ. Президентский фонд культурных инициатив России проведёт 11-13 ноября в Абхазии очный интенсив для всех, кто планирует участвовать в грантовых конкурсах.

В программе – лекции, разбор идей и консультации от специалистов фонда.

Участники смогут подготовить свой проект и получить обратную связь.

Чтобы участвовать, нужно до 10 ноября (23:59) заполнить анкету и описать идею проекта:

https://forms.yandex.ru/u/68e24ffd02848f9fc5066da8

Это шанс превратить свою идею в реальный культурный проект!

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 17 октября 2025 16:33

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АЛХАС ЦИМЦБА ОБВИНЯЕТСЯ В НЕЗАКОННОМ ПРИОБРЕТЕНИИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.