ОБУЧАЮЩИЙ ИНТЕНСИВ ОТ ПФКИ В АБХАЗИИ
Сухум. 17 октября 2025. Абхазия-Информ. Президентский фонд культурных инициатив России проведёт 11-13 ноября в Абхазии очный интенсив для всех, кто планирует участвовать в грантовых конкурсах.
В программе – лекции, разбор идей и консультации от специалистов фонда.
Участники смогут подготовить свой проект и получить обратную связь.
Чтобы участвовать, нужно до 10 ноября (23:59) заполнить анкету и описать идею проекта:
https://forms.yandex.ru/u/68e24ffd02848f9fc5066da8
Это шанс превратить свою идею в реальный культурный проект!
