ОБУЧАЮЩИЙ ИНТЕНСИВ ОТ ПФКИ В АБХАЗИИ

Сухум. 17 октября 2025. Абхазия-Информ. Президентский фонд культурных инициатив России проведёт 11-13 ноября в Абхазии очный интенсив для всех, кто планирует участвовать в грантовых конкурсах.

В программе – лекции, разбор идей и консультации от специалистов фонда.