ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРИЗЫВЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
Сухум. 17 октября 2025. Абхазия-Информ. Во исполнение указа президента Республики Абхазия от 23 сентября 2025 года «О призыве в октябре-декабре 2005 года граждан Республики Абхазия на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву», премьер-министр Владимир Делба подписал распоряжение о призовые в октябре-декабре 2025 года на военную службу граждан Республики Абхазия.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
О призыве в октябре – декабре 2025 года на военную службу граждан Республики Абхазия
На основании Закона Республики Абхазия от 6 мая 2014 года №3498-с-V «О воинской обязанности и военной службе» и Закона Республики Абхазия от 4 января 2006 года №1224-c-XIV «Об обороне», во исполнение Указа Президента Республики Абхазия от 23 сентября 2025 года №261 «О призыве в октябре – декабре 2025 года граждан Республики Абхазия на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву»:
1. Министерству обороны Республики Абхазия:
– обеспечить призыв в октябре – декабре 2025 года на военную службу граждан Республики Абхазия в Вооруженные силы Республики Абхазия;
– осуществлять общее руководство и контроль за проведением мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Республики Абхазия;
– в течение 15 дней с даты окончания призыва представить в Кабинет Министров Республики Абхазия информацию об итогах призыва в октябре – декабре 2025 года на военную службу граждан Республики Абхазия.
2. Администрациям г. Сухум и районов Республики Абхазия:
– создать призывные комиссии в соответствии с требованиями Закона Республики Абхазия от 6 мая 2014 года №3498-с-V «О воинской обязанности и военной службе»;
– обеспечить призывные комиссии необходимой территорией, помещениями, имуществом, транспортом и ГСМ, а также доставку призывников на республиканский сборный пункт;
– обязать глав администраций сел и поселков, других ответственных за военно-учебную работу лиц осуществить оповещение и явку призывников на заседания районных призывных комиссий и призывной комиссии г. Сухум.
3. Министерству внутренних дел Республики Абхазия:
– выделить в состав республиканской, районных призывных комиссий и призывной комиссии г. Сухум представителей для проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Республики Абхазия;
– принять меры по розыску лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу.
4. Министерству здравоохранения Республики Абхазия:
– выделить в состав республиканской, районных призывных комиссий и призывной комиссии г. Сухум врачей-специалистов для проведения медицинского освидетельствования призывников;
– при отсутствии необходимых врачей-специалистов в районе привлечь для работы в состав призывных комиссий специалистов из других районов и (или) г. Сухум;
– обеспечить условия для проведения рентгенологических, флюорографических и лабораторных исследований районными призывными комиссиями и призывной комиссией г. Сухум. На период проведения республиканской медицинской комиссии предоставить передвижной флюорограф.
5. Министерству просвещения Республики Абхазия:
– выделить в состав республиканской, районных призывных комиссий и призывной комиссии г. Сухум представителей для проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Республики Абхазия;
– принять меры по обеспечению явки граждан, обучающихся в образовательных учреждениях Республики Абхазия, на призывной пункт и предоставлению ими документов, необходимых для подтверждения права на получение отсрочки от призыва.
6. Государственным средствам массовой информации освещать ход призыва в октябре – декабре 2025 года на военную службу граждан Республики Абхазия.
7. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Министерство обороны Республики Абхазия.
г. Сухум
16 октября 2025 г.
