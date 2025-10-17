Сухум. 17 октября 2025. Абхазия-Инфор м. Оперативно-тактические учения, начавшиеся 13 октября, проходили под руководством главнокомандующего Вооруженными силами. Президент Республики Абхазия Бадра Гунба лично принимал участие и контролировал все его этапы.

В ночных условиях 17 октября завершилась активная фаза двусторонних оперативно-тактических учений группировки войск Вооруженных сил Республики Абхазия.

В ходе оперативно-тактических учений действовали совместные группировки общевойсковых и артиллерийских подразделений военнослужащих Вооруженных сил Республики Абхазия и Вооруженных сил Российской Федерации.

На всех его этапах войска действовали слаженно, в условиях, максимально приближенных к реальным боевым действиям. Ряд нестандартных задач в боевых условиях решались межведомственной группировкой сил и средств силовых структур Республики Абхазия.

Быстрое принятие решений, непреклонное стремление к достижению поставленных целей, использование беспилотных летательных аппаратов и средств радиоэлектронной борьбы, активное использование всех видов разведки для своевременного получения информации о противнике все это происходило на фоне сложной, быстро меняющейся и неопределенной обстановки.

Характерными чертами данного учения являлись: решительность, активные и энергичные действия войск и их четкое взаимодействие, эффективное использование вооружения и технологий, внезапность и применение военной хитрости, твердое и непрерывное управление войсками.

Двусторонние оперативно-тактические учения позволили выявить реальный уровень слаженности войск, способность командиров принимать быстрые и верные решения, а также настойчиво претворять их в жизнь в условиях противодействия и, главное, апробировать новые формы и способы ведения боя с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

Начальник Генерального штаба ВС РА, генерал-полковник Владимир Савченко, оценивая боевую готовность и способность войск выполнять поставленные задачи отметил, что военнослужащие хорошо подготовились к учениям и успешно справились с поставленными задачами, показав слаженность, высокую активность и решительность действий.