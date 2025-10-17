 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАВЕРШИЛАСЬ АКТИВНАЯ ФАЗА ДВУСТОРОННИХ ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ

Новости Пятница, 17 октября 2025 16:37
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАВЕРШИЛАСЬ АКТИВНАЯ ФАЗА ДВУСТОРОННИХ ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ

Сухум. 17 октября 2025. Абхазия-Информ. Оперативно-тактические учения, начавшиеся 13 октября, проходили под руководством главнокомандующего Вооруженными силами. Президент Республики Абхазия Бадра Гунба лично принимал участие и контролировал все его этапы.

В ночных условиях 17 октября завершилась активная фаза двусторонних оперативно-тактических учений группировки войск Вооруженных сил Республики Абхазия.

В ходе оперативно-тактических учений действовали совместные группировки общевойсковых и артиллерийских подразделений военнослужащих Вооруженных сил Республики Абхазия и Вооруженных сил Российской Федерации.

На всех его этапах войска действовали слаженно, в условиях, максимально приближенных к реальным боевым действиям. Ряд нестандартных задач в боевых условиях решались межведомственной группировкой сил и средств силовых структур Республики Абхазия.

Быстрое принятие решений, непреклонное стремление к достижению поставленных целей, использование беспилотных летательных аппаратов и средств радиоэлектронной борьбы, активное использование всех видов разведки для своевременного получения информации о противнике все это происходило на фоне сложной, быстро меняющейся и неопределенной обстановки.

Характерными чертами данного учения являлись: решительность, активные и энергичные действия войск и их четкое взаимодействие, эффективное использование вооружения и технологий, внезапность и применение военной хитрости, твердое и непрерывное управление войсками.

Двусторонние оперативно-тактические учения позволили выявить реальный уровень слаженности войск, способность командиров принимать быстрые и верные решения, а также настойчиво претворять их в жизнь в условиях противодействия и, главное, апробировать новые формы и способы ведения боя с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

Начальник Генерального штаба ВС РА, генерал-полковник Владимир Савченко, оценивая боевую готовность и способность войск выполнять поставленные задачи отметил, что военнослужащие хорошо подготовились к учениям и успешно справились с поставленными задачами, показав слаженность, высокую активность и решительность действий.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 17 октября 2025 16:39

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРИЗЫВЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ЛАБОРАТОРИЯ АГУ – МГУ ПРОВЕЛА ДВУХДНЕВНУЮ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКУЮ ПРОГРАММУ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.