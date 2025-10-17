ЛАБОРАТОРИЯ АГУ – МГУ ПРОВЕЛА ДВУХДНЕВНУЮ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКУЮ ПРОГРАММУ

Сухум. 17 октября 2025. Абхазия-Инфор м. В Абхазском государственном университете в рамках работы Лаборатории социологических исследований АГУ – МГУ состоялась двухдневная просветительская программа.

​16 октября со студентами и преподавателями университета встретился начальник Управления Президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев. Он прочел лекцию на тему «Цивилизация «Россия», в которой подробно рассмотрел структуру российского цивилизационного кода, указал на разницу в траекториях развития России и Запада, показал, какие ценности лежат в основе современной российской политики.

​17 октября состоялась встреча членов Центральной избирательной комиссии России Андрея Шутова и Антона Лопатина со студентами и преподавателями. Тема встречи: «Избирательная система: традиции и инновации».

​В своем выступлении Андрей Шутов, он же декан факультета политологии МГУ, отметил: «​В чем основные принципы российской избирательной системы? Открытость – например, заседания ЦИК проходят в режиме открытой онлайн-трансляции. Если есть открытость, то появляется доверие.

Устойчивость – гарантирует безотказное функционирование избирательной системы, потому что есть множество враждебных сил, которые пытаются вмешаться в избирательный процесс».

​Выступление Антона Лопатина содержало сравнительный анализ российской и абхазской избирательных систем. Большое внимание было уделено вопросам автоматизации избирательного процесса и борьбе с фальсификациями.

​Мероприятия вызвали большой интерес не только среди студентов, но и среди преподавательского состава.

​По словам организаторов встреч, просветительскую программу планируется реализовывать на постоянной основе, ожидается много интересных гостей, общение с которыми обогатит учебный процесс.