НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ОТКРЫТ «МАНДАРИНОВЫЙ СЕЗОН»

Пятница, 17 октября 2025
НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ОТКРЫТ «МАНДАРИНОВЫЙ СЕЗОН»

Сухум. 17 октября 2025. Абхазия-Информ. Первые коммерческие партии цитрусовой продукции поступили из Абхазии в конце сентября текущего года. На сегодняшний день сочинскими таможенниками проведен контроль 177 тонн мандаринов. За последние сутки ввезено порядка 12 тонн «золотых» плодов.

«Кроме цитрусовой продукции предприниматели начали ввозить фейхоа (80 тонн), хурму (5 тонн), лимоны (6 тонн) и орехи (23 тонны), – отметила и.о. начальника таможенного поста МАПП Адлер Сочинской таможни Анастасия Иваненко. – Всего на сегодняшний день из Республики Абхазия импортировано порядка 300 тонн сельхозпродукции».

Таможенные операции в отношении грузового транспорта со скоропортящейся продукцией проводятся в максимально короткие сроки. В прошлом году поставки цитрусовых начались в первых числах октября. За весь сезон с октября 2024 года по конец апреля 2025 года было ввезено 36 тысяч тонн мандаринов. В этом сезоне объемы поставок планируются не ниже уровня прошлого года.

