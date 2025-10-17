 

СОЗДАНА ГОСКОМИССИЯ ПО УВЕКОВЕЧИВАНИЮ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ БАГРАТА ШИНКУБА

Новости Пятница, 17 октября 2025 17:06
СОЗДАНА ГОСКОМИССИЯ ПО УВЕКОВЕЧИВАНИЮ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ БАГРАТА ШИНКУБА

Сухум. 17 октября 2025. Абхазия-Информ. Создана Государственная комиссия по увековечиванию литературного и научного наследия Баграта Васильевича Шинкуба. Указ об этом подписал президент Республики Абхазия Бадра Гунба по итогам совещания, прошедшего сегодня с участием представителей правительства, а также творческой и научной интеллигенции.

Комиссия учреждена с целью сохранения и популяризации богатого литературного и научного наследия выдающегося абхазского писателя, Народного поэта Абхазии, члена Союза писателей Абхазии, СССР и Российской Федерации, действительного члена Академии наук Абхазии, лауреата Государственной премии им. Д.И. Гулиа, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» I степени Баграта Васильевича Шинкуба.

Возглавил Комиссию вице-премьер правительства Джансух Нанба.

Открывая совещание, президент отметил, что сохранение для будущих поколений наследия великого поэта является важнейшей задачей государства.

В ходе обсуждения Народный артист Абхазии Нодар Чанба предложил учредить ежегодный фестиваль имени Баграта Шинкуба и проводить его в родном селе поэта – Члоу. По словам Н. Чанба, фестиваль планируется сделать трёхдневным, объединяющим поэзию, музыку и искусство, ведь многие песни написаны на стихи Баграта Шинкуба.

Глава государства поддержал инициативу и сообщил, что в ближайшее время будет подписан Указ об учреждении фестиваля. Идею также единодушно поддержали все участники встречи.

Кроме того, на совещании обсуждались вопросы, связанные с подготовкой к 110-летнему юбилею Народного поэта, который будет отмечаться в 2027 году.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 17 октября 2025 17:15

