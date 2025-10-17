МИНИСТР ТУРИЗМА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ «ДИАБЕТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО АБХАЗИИ»

Сухум. 17 октября 2025. Абхазия-Инфор м. В Пицунде завершился пятый детский диабетический лагерь «Diabet-Apsny», организованный общественной организацией «Диабетическое общество Абхазии» при поддержке Благотворительного Фонда социально-культурных инициатив, Министерства туризма и Министерства здравоохранения Республики Абхазия.

В рамках мероприятия состоялась встреча министра туризма Астамура Логуа с председателем организации Асидой Адлейба.

Она поблагодарила министерство за постоянное содействие и помощь в организации лагеря, отметив, что поддержка ведомства играет важную роль в реализации социальных проектов, направленных на оздоровление и адаптацию детей с диабетом.