ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

МИНИСТР ТУРИЗМА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ «ДИАБЕТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО АБХАЗИИ»

Новости Пятница, 17 октября 2025 17:15
МИНИСТР ТУРИЗМА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ «ДИАБЕТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО АБХАЗИИ»

Сухум. 17 октября 2025. Абхазия-Информ. В Пицунде завершился пятый детский диабетический лагерь «Diabet-Apsny», организованный общественной организацией «Диабетическое общество Абхазии» при поддержке Благотворительного Фонда социально-культурных инициатив, Министерства туризма и Министерства здравоохранения Республики Абхазия.

В рамках мероприятия состоялась встреча министра туризма Астамура Логуа с председателем организации Асидой Адлейба.

Она поблагодарила министерство за постоянное содействие и помощь в организации лагеря, отметив, что поддержка ведомства играет важную роль в реализации социальных проектов, направленных на оздоровление и адаптацию детей с диабетом.

